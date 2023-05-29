Лабораторию Успенской ЦРБ закрыли на три месяца из-за нарушения санитарных норм

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в бактериологическом отделе клинико-диагностической лаборатории Успенской ЦРБ.

Во время проверки выявили грубые нарушения санитарных правил и гигиенических норм. Ведомство направило в районный суд иск с требованием приостановить деятельность лаборатории, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Судебные приставы на три месяца опечатали помещения отдела. Руководство больницы предупредили о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности.

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