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Лабораторию для исследования психофизиологических возможностей киберспортсменов открыли в Сириусе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/laboratoriyu-dlya-issledovaniya-psihofiziologicheskih-vozmozhnostej-kibersportsmenov-otkryli-v-siriuse
Лабораторию для исследования психофизиологических возможностей киберспортсменов открыли в Сириусе
Фото пресс-службы университета «Сириус»

Лаборатория компьютерного спорта начала работу в научно-технологическом университете «Сириус». Исследования позволят сделать игровую деятельность максимально эффективной и применить полученные результаты для подготовки в профессиях будущего.

В числе этих профессий операторы атомных станций и беспилотного городского транспорта.

Лаборатория позволяет проводить широкий спектр исследований, подключая к 40 киберспортивным станциями системы психофизиологической и функциональной диагностики спортсмена. В том числе речь идет об электроэнцелографии, окулографии, фотоплетизмографии и инерциальных датчиках движения. С их помощью ученые могут комплексно оценить состояние организма и функциональных систем спортсмена.

Исследования проводят в процессе игры DotA2. Ученые анализируют способности киберспортсменов и возможность применении их навыков в гражданской сфере. Так, к примеру, исследуется взаимосвязь между эффективностью игрока в атаке или осаде строений и степенью развития когнитивных функций.

«В рамках этого исследования мы соберем максимально полную картину о том, какое влияние киберспорт оказывает на организм, и поймем, как использовать компьютерные игры в качестве когнитивных тренажеров», — сказал руководитель ресурсного центра междисциплинарных исследований спорта Денис Гусев.

Развитие лабораторной инфраструктуры университета является частью проекта по созданию нового научно-технологического кампуса «Сириус» мирового уровня. Реализация проекта рассчитана до 2030 года, сообщает пресс-служба университета «Сириус».

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