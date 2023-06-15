«Лаборатория Касперского» повысит уровень киберзащищенности в Краснодарском крае

В рамках ПМЭФ-2023 соответствующие соглашения подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

В ходе встречи обсудили расширение интеграции продуктов «Лаборатории Касперского» в рамках импортозамещения в инфраструктуру администрации Кубани, подготовку кадров в сфере IT-безопасности, участие специалистов компании в работе с подрастающим поколением, а также взаимодействие в области обеспечения защиты детей в интернете на базе Kaspersky Safe Kids.

Кубань работает с «Лабораторией Касперского» с 2016 года.

«Сотрудничество в рамках соглашения позволило обеспечить высокий уровень защищенности информационных систем администрации края. В числе клиентов компании в регионе не только органы власти, но и крупные предприятия, промышленные объекты. Сейчас вопросы кибербезопасности актуальны, как никогда. Мы работаем в новых реалиях, в условиях непрекращающихся хакерских атак на сайты органов власти и эфиры радиостанций. Важна ваша экспертная оценка в части защиты наших информационных ресурсов и мы готовы наращивать сотрудничество», — сказал Руппель.

Руппель пригласил специалистов «Лаборатории Касперского» на Международную конференцию по информационной безопасности KubanCSC-2023 в Сочи. Он также выразил уверенность, что совместные усилия помогут повысить кибербезопасность Кубани.

«В партнерстве с администрацией края мы реализуем комплексный подход к кибербезопасности. Речь идет не только об интеграции передовых технологий и методов защиты информации в IT-системы органов государственной власти. Краевая администрация демонстрирует ответственное отношение к информационной безопасности, и мы рады помогать региону повышать уровень киберзащищенности», — цитирует Касперского пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день было подписано соглашение с акционерным банком «РОССИЯ».