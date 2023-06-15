Акционерный банк «РОССИЯ» расширит присутствие в Краснодарском крае

Соответствующее соглашение глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал с председателем правления АО «АБ «РОССИЯ» Михаилом Клишиным в рамках Петербургского международного экономического форума.

Документ определяет дальнейшую стратегию банка в направлении повышения функционирования финансового рынка и инвестиционной привлекательности Кубани. Губернатор Краснодарского края подчеркнул, что банк имеет репутацию надежного партнера и инвестора.

«Ваш вклад в экономику региона важен. У вас всего 8,5 тыс. заемщиков, кажется немного, но при этом вы заплатили в бюджет 4,5 млрд рублей. Наше сотрудничество дает хорошие результаты. Вы поддерживаете бизнес, помогаете ему справиться с давлением санкций. В первом квартале 2023 года Банк выдал кредитов на сумму свыше 20 млрд рублей, из них 36% — инвестиционные кредиты. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении инвестиций в ведущие отрасли экономики. Курорты и сельское хозяйство — основа устойчивого развития региона. Мы — житница страны, гарант ее продовольственной безопасности. Наши крупнейшие перерабатывающие предприятия постоянно наращивают мощности, модернизируются, в том числе за счет заемных средств. Банк — надежный партнер, работает стабильно, невзирая на все современные вызовы. Уверен, подписанное соглашение откроет новые возможности для расширения его присутствия в регионе. Со своей стороны мы готовы к сотрудничеству», — сказал Кондратьев.

Михаил Клишин отметил хорошие результаты сотрудничества банка с регионом.

«Мы всегда рады и готовы подставить крепкое финансовое плечо, таким партнерам как Краснодарский край. У вас надежная и профессиональная команда. Если говорить про АПК, то это не первое соглашение, которое мы подписываем. Мы успешно сотрудничаем по программам Росагролизинга. Также в нашем банке одни из самых сильных IT-специалистов, процессы работы полностью автоматизированы, что исключает взаимодействие с любыми управляющими компаниями», — сказал Клишин.

Кондратьев отметил необходимость использования на Кубани лучших практик в рамках IT-сферы.

«Наработанные вами решения — составляющая успеха. Готовы перенимать у вас опыт. Зачем что-то придумывать, когда все уже давно изобрели наши проверенные временем партнеры. Для нас это — Банк «РОССИИ», — сказал Кондратьев.

Первый филиал банка «РОССИЯ» на Кубани открылся в 2013 году. В 2022 году с помощью банка в бюджет края перечислили почти 4,5 млрд рублей налоговых платежей. В настоящее время действуют два филиала — в Краснодаре, Сочи, а также дополнительный офис в Геленджике, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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