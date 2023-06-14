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Два новых торгово-развлекательных центра появятся в Сочи

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-torgovo-razvlekatelnyh-tsentra-poyavyatsya-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Два новых торгово-развлекательных центра появятся в Сочи
Фото t.me/dps_kk

Соглашение о строительстве подписали 14 июня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

На территории площадью 1,8 га появятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, а также офисы продаж, конференц-зал, точки общественного питания, детские игровые зоны, тренажерный зал, СПА-комплекс и зимний сад. ТРЦ будут соединены пешеходными и транспортными развязками.

Инвестор планирует вложить в проект 3,3 млрд рублей до 2026 года. В процессе реализации инвестпроекта на курорте будет создано 260 рабочих мест, сообщает пресс-служба департамента потребсферы Краснодарского края.

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