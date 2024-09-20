Квартира загорелась в пятиэтажке в Сочи

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Голубые Дали в Адлерском районе Сочи поступило в МЧС около 10:00 20 сентября.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелась квартира на площади 15 кв. м. На данный момент возгорание ликвидировали. Пожар тушили 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На кадрах с места происшествия в соцсетях видно, что пожар произошел на первом этаже пятиэтажки. Огонь охватил не только жилое помещение, но и пристройку со стороны двора.

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