Квартира загорелась в Краснодарской многоэтажке. Видео

Пожар произошел днем 25 июля на улице Селезнева краевого центра.

Видео с места происшествия выложили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что горит квартира на третьем этаже девятиэтажки, из окон валит черный дым, видно пламя.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 25 июля в 14:17. На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горит квартира в девятиэтажном доме. В 14:40 пожар локализовали на площади 30 кв. м.

В 14:52 возгорание полностью ликвидировали. Эвакуировали 50 человек, еще 4 спасли. В тушении пожара участвовали 12 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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