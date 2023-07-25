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Квартира загорелась в Краснодарской многоэтажке. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kvartira-zagorelas-v-krasnodarskoj-mnogoetazhke-video
Фото "Кубань 24"

Пожар произошел днем 25 июля на улице Селезнева краевого центра.

Видео с места происшествия выложили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что горит квартира на третьем этаже девятиэтажки, из окон валит черный дым, видно пламя.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 25 июля в 14:17. На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горит квартира в девятиэтажном доме. В 14:40 пожар локализовали на площади 30 кв. м.

В 14:52 возгорание полностью ликвидировали. Эвакуировали 50 человек, еще 4 спасли. В тушении пожара участвовали 12 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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