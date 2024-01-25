Квартира загорелась на первом этаже многоэтажки в Краснодаре, есть погибший

Возгорание произошло вечером 24 января на улице Заполярной краевого центра.

О пожаре в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, как огонь охватил окно первого этажа многоэтажки.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 22:49. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелись вещи на площади 40 кв. м. В 23:06 возгорание локализовали, в 23:11 ликвидировали открытое горение, в 23:18 полностью потушили.

При пожаре погиб один человек. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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