Квартира ночью загорелась в многоэтажке на востоке Краснодара

Пожар произошел в ночь на 15 января в многоквартирном доме на проспекте Писателя Знаменского, 25/1.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 0:20. Пожарные прибыли на место через 8 минут и установили, что одна из квартир загорелась на площади 10 кв. метров.

В 0:34 пожар локализовали, а в 0:38 полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем в квартире боролись 12 спасателей и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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