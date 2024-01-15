Квартира ночью загорелась в многоэтажке на востоке Краснодара
Происшествия
15.01.2024 08:23
Пожар произошел в ночь на 15 января в многоквартирном доме на проспекте Писателя Знаменского, 25/1.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 0:20. Пожарные прибыли на место через 8 минут и установили, что одна из квартир загорелась на площади 10 кв. метров.
В 0:34 пожар локализовали, а в 0:38 полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем в квартире боролись 12 спасателей и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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