Квадроциклы хотят запретить на Шапошниковой поляне в Горячем Ключе

На квадроциклы в особо охраняемой территории пожаловались местные жители. По их словам, все пешеходные маршруты там уже изъезжены.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский поручил проработать возможность перекрыть квадроциклистам доступ к территории, а также направить письмо в адрес Минприроды, чтобы принять меры в отношении нарушителей.

Также в городе с прокатчиком электросамокатов обсудят возможности снижения скорости СИМ в районе аллеи тысячи сосен и горпарка.

«Уважаемые жители, прошу внимательно относиться к пешеходам: горожанам и гостям Горячего Ключа. Пожалуйста, не создавайте им неудобства для прогулок. Проявляйте взаимное уважение», — написал Сергей Белопольский в Telegram.

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