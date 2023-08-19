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Квадроциклы хотят запретить на Шапошниковой поляне в Горячем Ключе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kvadrotsikly-hotyat-zapretit-na-shaposhnikovoj-polyane-v-goryachem-klyuche
Квадроциклы хотят запретить на Шапошниковой поляне в Горячем Ключе
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

На квадроциклы в особо охраняемой территории пожаловались местные жители. По их словам, все пешеходные маршруты там уже изъезжены.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский поручил проработать возможность перекрыть квадроциклистам доступ к территории, а также направить письмо в адрес Минприроды, чтобы принять меры в отношении нарушителей.

Также в городе с прокатчиком электросамокатов обсудят возможности снижения скорости СИМ в районе аллеи тысячи сосен и горпарка.

«Уважаемые жители, прошу внимательно относиться к пешеходам: горожанам и гостям Горячего Ключа. Пожалуйста, не создавайте им неудобства для прогулок. Проявляйте взаимное уважение», — написал Сергей Белопольский в Telegram.

Читайте также: две особо охраняемые природные территории появились в Краснодарском крае.

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