Квадроберы, фурри, терианы: чем увлечены современные дети и насколько это опасно

В Совете Федерации 11 сентября предложили запретить популярное у молодежи увлечение — квадробику. По словам сенатора Натальи Косихиной, подражание животным травмирует неокрепшую психику. Такие выводы сделали на основе случаев, когда дети в звериных масках кидались на прохожих.

Недавно певица Миа Бойко на одном из своих концертов, разговаривая с девочкой на сцене и заметив на ребенке звериную маску и хвост, спросила, не квадробер ли ее поклонница. Услышав положительный ответ, певица удивилась и раскритиковала увлечение девочки.

Случившееся засняли на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям. После инцидента мама девочки подала в суд на Бойко, а за девочку заступились многие медийные люди, например, Екатерина Мизулина, Егор Крид и Ксения Собчак.

Споры общественности вокруг нового увлечения молодежи не утихают уже больше полугода. Многие считают подобные занятия опасными, а над малолетними «зверями» смеются и даже травят. Противники квадробики аргументируют свое негативное отношение тем, что некоторые дети не видят границ — лают на людей, кусаются и даже едят корм для животных.

«Приверженцы движения уверяют, что грести всех под одну гребенку не надо. Подобных субкультур есть три вида: квадроберы, фурри, терианы — все они категорически друг от друга отличаются. Так, квадроберы скорее занимаются спортом, бегая на четвереньках, а маски у них для антуража. Фурри — наряжаются в костюмы животных, изображая известных персонажей, но при этом ходят на двух ногах. А вот с терианами ситуация совершенно иная», — объясняет корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Терианы в роль животных входят слишком сильно: они заявляют о духовной связи с животными, стремятся к единству с природой. Эти дети уверены в наличии у себя «звериной души», которую иногда нужно выпускать на волю — отправляться в лес или другие «места силы». Именно они, как правило, и заигрываются. Потому путать субкультуры не стоит. Мотивация и философия у них разные.

«Дети вовлекаются в квадробику, потому что это простой и доступный способ избегающего поведения. Это уход от реальности, это дает им чувство безопасности, защищенности, поднимает самооценку. Это и принадлежность к группе», — говорит психолог Анастасия Петрова.

Сами квадроберы заявляют, что им обидно, что люди, не разобравшись в вопросе, считают асоциальными всех.

— Прикол в том, что пару людей так покусали кого-то, а после плохое мнение появилось обо всех. А обычные квадроберы просто занимаются своими делами, никого не трогают.

Краснодарцы к квадробике относятся по-разному:

— Когда дети просто имитируют животных, понимают, что это игра, то к этому отношусь положительно. — Какая-то «фриковатая» штука. То есть ничего плохого в этом нет, но это преподносится очень странно. — К этому нужно относится лояльно. Надо просто разговаривать, объяснять, что лучше заканчивать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. Она отметила, что это движение возникло в стране в результате следования молодежи популярным негативным трендам. Однако, по мнению сенатора, любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих.