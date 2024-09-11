Запретить подростковую субкультуру квадроберов предложили в России

Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов.

Квадроберы — это молодежная субкультура, представители которой имитируют движения животных и передвигаются на четвереньках. Сенатор отметила, что это движение возникло в стране в результате следования молодежи популярным негативным трендам. Однако, сенатор считает, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. Она указала на то, что субкультура становится опасной тогда, когда выходит за рамки норм общества. Представителями субкультуры квадроберов являются подростки, которые не только ходят на четвереньках и пугают прохожих лаем, но иногда и бросаются на людей и даже кусают их.

«Поэтому в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — подчеркнула Наталия Косихина.

Политик отметила, что часть молодежи всегда была сторонниками субкультуры, которая нравилась далеко не всем. В случае с субкультурой квадроберов важно не допустить деструктивного и сильно провокационного поведения, сообщает РИА «Новости».

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