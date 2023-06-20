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Квадриллион рублей впервые превысила выручка российских компаний

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kvadrillion-rublej-vpervye-prevysila-vyruchka-rossijskih-kompanij
Квадриллион рублей впервые превысила выручка российских компаний
Фото Romi_Lado, pixabay.com

За 2022 год российские организации впервые в истории задекларировали выручку на сумму 1 тыс. 268 трлн рублей или почти 1,3 квадриллиона — сумма с 15 нулями.

Относительно 2021 года выручка выросла почти в два раза — тогда она составила 655 трлн рублей.

При этом, несмотря на рост выручки, прибыль выросла всего на 5,9% — с 29,4 трлн до 31,1 трлн рублей. Если учитывать инфляцию в 2022 году на уровне 13,8%, то в реальном выражении прибыль даже снизилась.

Согласно данным ФНС, доходы компаний в 2018–2020 годах в среднем за год составляли около 260 млрд рублей, но резко выросли уже в 2021 году.

Рост доходов до почти 1,3 квадриллиона произошел из-за роста экспортной выручки, в основном нефтегазовой отрасли, а также восстановлением спроса на товары, услуги и работы. Такой суммы выручки компании достигли всего за 9 месяцев, сообщает РБК.

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