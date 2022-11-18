Кузнец из Тимашевского района изготовил печки-буржуйки для участников спецоперации

Видео канала «Кубань 24»

Такие компактные печки можно легко перевозить с места на место. Они быстро нагревают помещение.

Это не первая гуманитарная помощь, которую отправляют жители Тимашевского района. Например, на прошлой неделе они передали в зону спецоперации более 5 т груза. Это теплая одежда, обувь, одеяла, продукты и медикаменты.

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