Кузнец из Тимашевского района изготовил печки-буржуйки для участников спецоперации
Общество
18.11.2022 09:45
Такие компактные печки можно легко перевозить с места на место. Они быстро нагревают помещение.
Это не первая гуманитарная помощь, которую отправляют жители Тимашевского района. Например, на прошлой неделе они передали в зону спецоперации более 5 т груза. Это теплая одежда, обувь, одеяла, продукты и медикаменты.
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