Куски штукатурки обвалились на тротуар с балкона роддома № 1 в Краснодаре

Речь идет о здании, которое находится в историческом центре города — на пересечении улиц Гимназической и Седина. Ежедневно сюда приходят более тысячи беременных женщин на консультацию.

В соцсети выложили видео с обломками штукатурки с балкона роддома. Видно, что фрагменты достаточно крупные. Если бы в момент их падения мимо проходил человек, то он мог бы получить серьезную травму. Опасный участок уже огородили лентой, а остатки фасада убрали.

«Неподалеку находится школа, дети часто проходят этот перекресток. При этом в момент обрушения под балконом чудом никого не оказалось, ведь посыпалось все ночью», — рассказывает корреспондент Виктория Зальцман.

Это здание открыли в 1913 году как родильный приют, куда женщины могли обратиться за квалифицированной помощью. В то время это был единственный родильный дом в Екатеринодаре.

Архитектурный стиль — модерн, классика начала XX века. Тогда на многих здания строили навесные балконы. Красиво, но есть технические трудности.

«Балкон, поскольку он не покрыт, туда попадает вода. И постепенно она размывает конструкцию. Ремонт таких балконов во многих зданиях в городе — это первостепенная задача», — отмечает старший научный сотрудник музей им. Фелицына Федор Смоляков.

Это задача непростая. Во время ремонта важно сохранить исторический облик здания, ведь это объект культурного наследия края. Да и краснодарцы ценят архитектурное разнообразие в городе.

— Он как родной уже. Когда проезжаю мимо, помню первые роды.

— Я бы очень хотела, чтобы как можно больше старой архитектуры здесь оставляли.

— Хотелось бы исторический вид оставить, конечно. Но раз уж такое произошло, надо делать реконструкцию.

Реконструкция этого здания уже в планах администрации региона.

«Сам проект будет предусматривать исследовательскую часть, по результатам которой определят виды работ, которые нужно провести. Будет дана оценка состояния кровли, фундамента, внешних стен. По результатам будут даны рекомендации и предусмотрены проектные решения, которые должны быть исполнены», — сообщает начальник отдела управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Алексей Соловьев.

Министерство здравоохранения Краснодарского края знает о ситуации, произошедшей в здании на улице Седина, 50. В настоящее время министерством запланирована разработка научно-проектной документации на 2025 год.

Здание ждет ремонт. Строители во время работ будут обязаны воссоздать первозданный вид объекта культурного наследия.

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