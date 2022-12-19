Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Курсы доллара и евро резко выросли 19 декабря

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kursy-dollara-i-evro-rezko-vyrosli-19-dekabrya
Курсы доллара и евро резко выросли 19 декабря
Фото martaposemuckel, pixabay.com

Курс американской и европейской валют заметно увеличился по отношению к рублю во время сегодняшних торгов на Мосбирже.

По данным на 19 декабря, курс доллара впервые с 11 мая составляет более 68 рублей. Он стоил 64,88 рубля 18 декабря.

Курс евро впервые с 27 мая поднялся выше 72 рублей. Он стоил 68,33 рубля 18 декабря, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что в начале следующего года курс рубля продолжит ослабевать по отношению к западным валютам.

По его мнению, курс доллара будет на уровне 70-75 рублей. Он считает, что такой курс американской валюты мог бы устроить всех в России — власти, население и экономических агентов. При этом курс валюты в РФ до конца года будет плавать на два-три рубля, спрогнозировал эксперт.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Суд дал 31 год колонии на двоих организаторам нарколаборатории в Краснодарском крае
  2. Кубанские вина завоевали золотые медали на международном конкурсе в Израиле
  3. Контроль расходов УК: систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить в России
  4. По местам жизни и творчества писателей: литературный квест пройдет в Краснодаре
  5. Президент РФ подписал закон о размере МРОТ в 2023 году
  6. В зоне карантина по африканской чуме свиней в Ейском районе досмотрели 21,8 тыс. машин
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях