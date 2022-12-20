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Курсы доллара и евро продолжили рост 20 декабря

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kursy-dollara-i-evro-prodolzhili-rost-20-dekabrya
Курсы доллара и евро продолжили рост 20 декабря
Фото martaposemuckel, pixabay.com

Курс американской и европейской валют продолжил увеличение по отношению к рублю во время сегодняшних торгов на Мосбирже.

По данным на утро 20 декабря, курс евро превысил 74 рубля впервые с 11 мая 2022 года. Он стоил 68,33 рубля 18 декабря.

Курс доллара поднялся на уровень выше 69 рублей впервые с 11 мая. Он стоил 64,88 рубля 18 декабря.

Курс китайского юаня на сегодняшних торгах составил почти 10 рублей, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что в начале следующего года курс рубля продолжит ослабевать по отношению к западным валютам.

По его мнению, курс доллара будет на уровне 70-75 рублей. Он считает, что такой курс американской валюты мог бы устроить всех в России — власти, население и экономических агентов. При этом курс валюты в РФ до конца года будет плавать на два-три рубля, спрогнозировал эксперт.

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