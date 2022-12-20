Курсы доллара и евро продолжили рост 20 декабря
Курс американской и европейской валют продолжил увеличение по отношению к рублю во время сегодняшних торгов на Мосбирже.
По данным на утро 20 декабря, курс евро превысил 74 рубля впервые с 11 мая 2022 года. Он стоил 68,33 рубля 18 декабря.
Курс доллара поднялся на уровень выше 69 рублей впервые с 11 мая. Он стоил 64,88 рубля 18 декабря.
Курс китайского юаня на сегодняшних торгах составил почти 10 рублей, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что в начале следующего года курс рубля продолжит ослабевать по отношению к западным валютам.
По его мнению, курс доллара будет на уровне 70-75 рублей. Он считает, что такой курс американской валюты мог бы устроить всех в России — власти, население и экономических агентов. При этом курс валюты в РФ до конца года будет плавать на два-три рубля, спрогнозировал эксперт.
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