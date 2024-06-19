Курсант Краснодарского военного авиаучилища оспорил в суде отчисление из вуза

Бывший курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища оспорил в Верховном суде России свое отчисление из-за неуспеваемости.

По данным материалов дела, во время прохождения производственной практики курсант попал в госпиталь, где ему сделали операцию по удалению желчного пузыря. После лечения курсант должен был пройти медосвидетельствование, но отказался от него. При этом у курсанта образовалась академическая задолженность. Это стало основанием для отчисления из вуза.

Курсант направил иск в Краснодарский гарнизонный военный суд, но суд отказал в удовлетворении иска. Суды апелляционной и кассационной инстанций также встали на строну Главкома ВКС России и начальника военного авиационного училища.

Верховный суд России указал, что суды нижестоящих инстанций при рассмотрении дела не выяснили имеющие существенное значение обстоятельства.

В определении ВС РФ говорится о том, что после выписки из военного госпиталя Минобороны курсант прибыл в военное авиационное училище для продолжения обучения, однако 24 июля 2022 года его направили на медосвидетельствование. В госпитале курсанту сообщили о том, что до истечения четырех месяцев после окончания лечения он автоматически считается негодным к военной службе, поэтому ему не нужно проходить медосвидетельствовании на его годность к полетам. Курсант отказался от лечения и решил продолжить обучение, вернулся в училище и узнал об отчислении из-за неуспеваемости без проведения медосвидетельствования.

Таким образом, суд установил, что врачебно-летная комиссия не была пройдена курсантом по независящим от него обстоятельствам. Дело направили на новое рассмотрение в Краснодарский гарнизонный военный суд, пишет «Коммерсантъ».

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