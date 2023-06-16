Курс евро превысил 92 рубля

Курс евро на Московской бирже к вечеру 16 июня поднялся выше 92 рублей. Такой отметки евро достиг впервые с 25 апреля.

По данным валютных площадок, на 18:46 курс евро прибавлял 0,46%. К 18:51 рост евро немного замедлился до 0,31% и остановился на отметке 91,87 рубля.

Курс доллара подскочил на 0,3% до 84 рублей, сообщает ТАСС.

Читайте также: Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября. Оно будет действовать для физических и юридических лиц.