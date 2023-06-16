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Курс евро превысил 92 рубля

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-evro-prevysil-92-rublya
Курс евро превысил 92 рубля
Фото martaposemuckel, pixabay.com

Курс евро на Московской бирже к вечеру 16 июня поднялся выше 92 рублей. Такой отметки евро достиг впервые с 25 апреля.

По данным валютных площадок, на 18:46 курс евро прибавлял 0,46%. К 18:51 рост евро немного замедлился до 0,31% и остановился на отметке 91,87 рубля.

Курс доллара подскочил на 0,3% до 84 рублей, сообщает ТАСС.

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