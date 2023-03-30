Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года

Об этом стало известно днем 30 марта во время валютных торгов на Московской бирже.

По данным на 15:43, курс евро вырос на 0,28% и составил 84,03 рубля. В предыдущий раз европейская валюта была на такой отметке 20 апреля прошлого года.

При этом, курс доллара по итогам торгов снизился на 0,12% до 77,06 рубля. Цена бивалютной корзины увеличилась на 9,1 копейки и составила 80,2 рубля, сообщает RT.

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