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Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-evro-prevysil-84-rublya-vpervye-s-proshlogo-aprelya
Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года
Фото martaposemuckel, pixabay.com

Об этом стало известно днем 30 марта во время валютных торгов на Московской бирже.

По данным на 15:43, курс евро вырос на 0,28% и составил 84,03 рубля. В предыдущий раз европейская валюта была на такой отметке 20 апреля прошлого года.

При этом, курс доллара по итогам торгов снизился на 0,12% до 77,06 рубля. Цена бивалютной корзины увеличилась на 9,1 копейки и составила 80,2 рубля, сообщает RT.

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