Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года
Экономика
30.03.2023 16:40
Об этом стало известно днем 30 марта во время валютных торгов на Московской бирже.
По данным на 15:43, курс евро вырос на 0,28% и составил 84,03 рубля. В предыдущий раз европейская валюта была на такой отметке 20 апреля прошлого года.
При этом, курс доллара по итогам торгов снизился на 0,12% до 77,06 рубля. Цена бивалютной корзины увеличилась на 9,1 копейки и составила 80,2 рубля, сообщает RT.
Читайте также: Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября. Оно будет действовать для физических и юридических лиц.
Популярные новости
- Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
- Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае выросла до 397 машин
- В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
- В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка