Курс доллара впервые с апреля превысил 73 рубля

Об этом стало известно утром 9 февраля во время торгов на Московской бирже.

Курс доллара США вырос на 80 копеек и составил 73,1 рубля впервые с 27 апреля прошлого года. Курс евро закрепился на уровне выше 78 рублей, сообщает RT.

При этом курс китайского юаня вырос на 10 копеек и составил 10,7 рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что в начале 2023 года курс рубля продолжит ослабевать по отношению к западным валютам. По его мнению, курс доллара будет на уровне 70-75 рублей. Он считает, что такой курс американской валюты мог бы устроить всех в России — власти, население и экономических агентов. При этом курс валюты в РФ до конца года будет плавать на два-три рубля, спрогнозировал эксперт.