Курс доллара превысил 94 рубля впервые с марта прошлого года

Курс американской валюты по отношению к рублю заметно поднялся днем 2 августа.

По данным Московской биржи на 17:23, курс доллара США составил 94,01 рубля впервые с 28 марта 2022 года. В прошлом марте курс доллара поднимался до 134 рублей.

Рубль продолжил дешеветь и по отношению к другим мировым валютам. Так, курс евро увеличился более чем на 1,5% и составил 102,8 рублей, а курс китайского юаня поднялся до 13,04 рубля.

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