Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года

Об этом стало известно утром 6 апреля во время валютных торгов на Московской бирже. Рубль продолжил дешеветь по отношению к ведущим мировым валютам.

По данным на 9:27, курс доллара США увеличился на 25 копеек и составил 80,07 рубля, курс евро — 87,5 рубля, а курс китайского юаня — 11,63 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро + 0,55 доллара) выросла на 19,9 копейки и составила 83,39 рубля.

В предыдущий раз доллар стоил более 80 рублей 18 апреля 2022 года, сообщает RT.

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