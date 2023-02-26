Экономист спрогнозировал падение курса рубля к доллару в 2023 году
В ближайшие месяцы курс рубля продолжит слабеть по отношению к доллару США, уверен доктор экономических наук, главный научный сотрудник РАН Игорь Николаев.
«В последнее время доходы от экспорта уменьшаются из-за санкций, а ввоз товаров в страну растет, в том числе из-за развития параллельного импорта. Это главная причина, по которой рубль ослабевает, и этот процесс еще не закончился», — сказал экономист.
Он отметил, что курс рубля к доллару и евро в прошлом году укрепился благодаря сложившемуся платежному балансу. Бюджет РФ получал много валюты от экспорта, при этом потребность в ней уменьшилась из-за снижения импорта.
Николаев спрогнозировал, что в этом году курс доллара может достигнуть 85 рублей, если на курсы валют не повлияют новые факторы, сообщает радио Sputnik.
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