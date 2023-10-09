Курс доллара поднялся выше 102 рублей

Рубль 9 октября продолжил терять позиции по отношению к ведущим мировым валютам.

На Московской бирже по данным на 15:02 курс доллара США составил 102,11 рублей. В 14:49 курс американской валюты поднимался до 102,26 рублей. В предыдущий раз доллар поднимался выше 102 рублей в марте прошлого года.

Курс евро достиг 107,5 рублей. Китайский юань поднялся до 14 рублей, сообщает телеканал «360».

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