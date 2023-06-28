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Дерипаска: уже через 3 года доля доллара уменьшится минимум на 20%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/deripaska-uzhe-cherez-3-goda-dolya-dollara-umenshitsya-minimum-na-20
Дерипаска: уже через 3 года доля доллара уменьшится минимум на 20%
Олег Дерипаска. Фото instagram.com/oleg.deripaska

Доля китайского юаня при этом увеличится до 20%, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска.

По его словам, доллар не удержит «гегемонии» на фоне увеличения роли Китая в мировой экономике.

«Доллар может сохранить где-то 25% по итогам этого десятилетия, но и то в случае, если США смогут избежать дефолта или глубокой реструктуризации выпущенных обязательств, которые они приняли на себя при обслуживании своего громадного, ничем не обеспеченного долга», — считает бизнесмен.

При этом Дерипаска добавил, что верит в мультивалютную финансовую систему с участием валют всех стран двадцатки — она упростится с развитием цифровых валют.

«Как люди обошлись без телеграфа/факса/телекса при организации расчетов, так и SWIFT уйдет на обочину», — написал Олег Дерипаска в Telegram.

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