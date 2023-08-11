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Курс доллара поднялся до 99 рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-dollara-podnyalsya-do-99-rublej
Курс доллара поднялся до 99 рублей
Фото unsplash.com

Рубль 11 августа продолжил терять позиции по отношению в ведущим мировым валютам, обновляя рекорды марта прошлого года.

По данным Московской биржи на 16:25, курс доллара США составил 99,03 рубля. В последний раз он столько стоил 25 марта прошлого года.

Курс евро поднялся до отметки 108, 67 рублей, впервые с прошлого марта. Китайский юань поднялся до 13,64 рублей.

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