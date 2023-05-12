Курортом «Новая Анапа» будут управлять без создания отдельной мэрии

«Новая Анапа» — не новая территориальная единица, на ее территории не будут возводить жилье и соцобъекты, поэтому никакой дополнительной администрации не требуется, сообщил мэр Анапы Василий Швец.

По словам главы города, управлением территории займется УК, созданная правительством РФ и администрацией Краснодарского края. Проект «Новая Анапа» должны завершить в течение 2-5 лет.

«Все организационные мероприятия пройдут в 2023 году, в том числе определят юрлицо, которое займется управлением. В следующем году приступим к проектированию», — отметил Швец.

Новый курортный город расположится в 25 км от Анапы, в районе станицы Благовещенской, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», проект «Новая Анапа» привлечет на курорт 3–5 млн туристов в год.