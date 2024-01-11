Курортный сбор ввели в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе

К программе курортного сбора на Кубани с 1 января присоединились Туапсе, Новороссийск, а также Ярославское, Мостовское и Псебайское поселения Мостовского района.

«По итогам 2023 года сумма, поступившая в краевой Фонд развития курортной инфраструктуры, составила более 740 млн рублей. Это на 22% больше запланированных показателей. Видя высокую результативность, в 2023 году Новороссийск, Туапсе и три поселения Мостовского района подали заявку на включение в программу», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Региональный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, введенный в 2018 году, теперь реализуют на территории 16 поселений и городов: в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Джубге, Небуге, Шепси, Тегнинке, поселке Новомихайловском, Ейске и станице Должанской.

В Сочи размер сбора составляет 50 рублей, в остальных городах и поселениях — 30 рублей с человека в сутки. Заявки от средств размещения для включения в реестр операторов курортного сбора принимает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края.

На полученные средства курортные города и поселения решают вопросы благоустройства общественных территорий и зон отдыха, а также компенсируют износ. В этом году за счет Фонда развития курортной инфраструктуры планируют благоустроить городской пляж в Ейске и набережную и несколько общественных территорий в Геленджике. Кроме того, пляжи в Сочи продолжат оснащать системами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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