Курортный сбор планируют увеличить в Краснодарском крае

Депутаты ЗСК приняли постановление о ходе реализации эксперимента по курортному сбору на территории Кубани.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края, эксперимент по взиманию курортного сбора проводится на 16 территориях. За все время в бюджет края от уплаты курортного сбора поступило более 2,1 млрд рублей. В 2023 году собрали 742,2 млн рублей при плановом значении в 605 млн рублей. В первом квартале текущего года уже собрали более 125 млн рублей.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что механизм курортного сбора стал надежным способом повышения конкурентоспособности курортов края.

«Благодаря ему муниципалитеты получают дополнительные возможности проводить благоустройство, украшать существующие и создавать новые общественные пространства. Не так давно география курортного сбора была расширена за счет территорий с высоким курортным потенциалом. Думаю, в перспективе он появится и на других территориях», — сказал Юрий Бурлачко.

Спикер Кубанского парламента предложил изучить возможность по увеличению размера курортного сбора, сообщает пресс-служба ЗСК.

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