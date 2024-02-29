Доходы Кубани от курортного сбора в 2023 году снизились почти на 5 млн рублей

По итогам прошлого года от курортного сбора в бюджет Краснодарского края поступило 742, 19 млн рублей. В 2022 году в регионе собрали 747,03 млн рублей.

Сокращение доходов края от курортного сбора составило 0,65%. Это связано с выходом из числа территорий Краснодарского края по взиманию курортного налога федеральной территории Сириус. Это произошло 5 декабря 2022 года.

По данным регионального министерства курортов и туризма, в 2023 году число отдыхающих, заплативших сбор, сократилось примерно на 500 тыс. человек. В 2022 году курортный сбор на Кубани выплатили 3,6 млн туристов, сообщает «РБК Краснодар».

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