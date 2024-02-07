Курортный сбор отменят в Сириусе на время Всемирного фестиваля молодежи

Совет федеральной территории Сириус принял решение о приостановке взимания курортного сбора с 20 февраля по 17 марта.

В эти дни от уплаты сбора освободят участников фестиваля, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, а также всех, кто приедет в Сириус. Решение связано с необходимостью развития международного молодежного сотрудничества федеральной территории и масштабностью мероприятия.

Кроме того, на это время курортный сбор перестанут платить все студенты очной формы обучения в образовательных организациях Сириуса, независимо от возраста.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на ФТ «Сириус» с 1 по 7 марта. В мероприятии примут участие почти 20 тыс. молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта. В их числе 10 тыс. иностранных участников.

С 20 февраля стартует волонтерская программа фестиваля. Основные мероприятия ВФМ пройдут с 1 по 7 марта. Позже, с 10 по 17 марта, состоится региональная программа, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

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