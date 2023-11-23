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Курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurortnyj-sbor-nachnut-vzimat-v-novorossijske-tuapse-i-mostovskom-rajone
Курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Решение об этом приняли депутаты ЗСК на очередном заседании, внеся изменения в региональный закон о введении курортного сбора в Краснодарском крае.

Уже с 1 января нового года курортный сбор с туристов начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе (Псебайском, Мостовском и Ярославском поселениях). Размер курортного сбора на этих территориях составит 30 рублей в сутки с отдыхающего.

Расширить число населенных пунктов, где взимают курортный сбор на Кубани, решили из-за растущего числа туристов в регионе. По прогнозам специалистов, в этом году край посетят около 18 млн туристов.

Читайте также: с начала года объем курортного сбора в Сочи превысил 300 млн рублей. Все собранные средства направляют на благоустройство туристической инфраструктуры.

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