Курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе

Решение об этом приняли депутаты ЗСК на очередном заседании, внеся изменения в региональный закон о введении курортного сбора в Краснодарском крае.

Уже с 1 января нового года курортный сбор с туристов начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе (Псебайском, Мостовском и Ярославском поселениях). Размер курортного сбора на этих территориях составит 30 рублей в сутки с отдыхающего.

Расширить число населенных пунктов, где взимают курортный сбор на Кубани, решили из-за растущего числа туристов в регионе. По прогнозам специалистов, в этом году край посетят около 18 млн туристов.

Читайте также: с начала года объем курортного сбора в Сочи превысил 300 млн рублей. Все собранные средства направляют на благоустройство туристической инфраструктуры.