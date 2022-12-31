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Курорт «Роза Хутор» открыл для катания около 10 км трасс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurort-roza-hutor-otkryl-dlya-kataniya-okolo-10-km-trass
Курорт «Роза Хутор» открыл для катания около 10 км трасс
Фото rosakhutor.com

На горнолыжном курорте в связи с теплой погодой 31 декабря трассы открыли только частично. Кроме того, купить ски-пассы пока могут только проживающие в отелях курорта гости.

Так, открылись трассы Б-52 с 1 тыс. 600 м до 1 тыс. 350 м, частично запустили «Змейку», «Тритон», «Каскад» и «Вираж». Работают подъемники «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс», «Стрела», «Сказка», «Кабан».

«Роза Стадион» (финишная зона) пока работать не будет, сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Высота снега на курорте на отметке 2 тыс. 320 м составляет 136 см. На отметке 1 тыс. 600 м лишь 30 см.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в зимний горнолыжный сезон для посетителей на курорте откроются 52 трассы общей протяженностью более 105 км, 32 подъемника, 2 сноупарка и учебные склоны.

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