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Курорт «Роза Хутор» 31 декабря частично откроет трассы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurort-roza-hutor-31-dekabrya-chastichno-otkroet-trassy
Курорт «Роза Хутор» 31 декабря частично откроет трассы
Фото rosakhutor.com

Будут работать несколько трасс на Северном склоне с «Роза Пик» 2 тыс. 320 м до «Роза» 1 тыс. 600 м.

Об открытии трасс на «Розе Хутор» сообщили в департаменте курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи.

Трассы откроются 31 декабря, однако будет действовать ряд ограничений.

Катание будет доступно для проживающих в отелях «Роза Хутор», владельцев сезонных и годовых ски-пассов, а также для тех, кто заранее приобрел многодневные ски-пассы или забронировал занятие с инструктором горнолыжной школы «Роза Хутор».

До 3 января ски-пассы в кассах и на сайте курорта в ближайшие несколько дней продаваться не будут, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: с 30 декабря открылись трассы на Альпике и на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» на курорте «Газпром».

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