Курорт «Роза Хутор» 31 декабря частично откроет трассы

Будут работать несколько трасс на Северном склоне с «Роза Пик» 2 тыс. 320 м до «Роза» 1 тыс. 600 м.

Об открытии трасс на «Розе Хутор» сообщили в департаменте курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи.

Трассы откроются 31 декабря, однако будет действовать ряд ограничений.

Катание будет доступно для проживающих в отелях «Роза Хутор», владельцев сезонных и годовых ски-пассов, а также для тех, кто заранее приобрел многодневные ски-пассы или забронировал занятие с инструктором горнолыжной школы «Роза Хутор».

До 3 января ски-пассы в кассах и на сайте курорта в ближайшие несколько дней продаваться не будут, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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