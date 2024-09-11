Курорт «Новая Анапа» в Краснодарском крае планируется достроить к 2032 году

Круглогодичный семейный курорт «Новая Анапа» планируют построить в районе станицы Благовещенской между Черным морем и Кизилташским лиманом.

Ожидается, что новая курортная территория в Краснодарском крае будет приносить более 2,8 млн отдыхающих в год.

«Создаваемый номерной фонд составит 15,3 тыс. единиц, предполагаемый туристско-экскурсионный поток — более 2,8 млн человек в год, проект планируется реализовать к 2032 году», — цитирует ТАСС сообщение департаменте информационной политики Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в строительство курорта «Новая Анапа» инвестируют 461 млрд рублей. Из них 309 млрд рублей — частные инвестиции.

АО «Корпорация Туризм.РФ» предложит 100 инвестиционных лотов, представляющих разные бизнесы внутри комплексного туристического проекта. Каждая такая компания получит землю в субаренду и будет полностью отвечать за реализацию инвестиционно-строительного цикла и коллективных средств размещения на территории курорта «Новая Анапа». Разработан мастер-план развития территории, также по курорту готов генеральный план проекта планировки.