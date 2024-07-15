В строительство курорта «Новая Анапа» инвестируют 461 млрд рублей

Из них 309 млрд рублей составят частные инвестиции, рассказала заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Елена Федорова.

Ранее общий объем средств, необходимых для реализации проекта, оценивали в 560 млрд рублей. По последней информации, для строительства курорта «Новая Анапа» потребуется 461 млрд рублей инвестиций.

«Всего на курорте «Новая Анапа» построят 15,3 тыс. новых гостиничных номеров 3, 4 и 5 звезд, а также разнообразную сервисную инфраструктуру. Курорт должен быть построен к 2032 году», — рассказала Елена Федорова в ходе Кавказского инвестиционного форума.

Замглавы «Туризм.РФ» сообщила, что корпорация предложит 100 инвестиционных лотов, представляющих разные бизнесы внутри комплексного туристического проекта. При этом появятся отдельные компании для каждого нового лота. Каждая такая компания получит землю в субаренду и будет полностью отвечать за реализацию инвестиционно-строительного цикла и коллективных средств размещения, добавила Федорова.

Кроме того, благодаря господдержке рассчитывают построить необходимую инфраструктуру до границ инвестиционных лотов — проложить сети водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения. Также планируют построить подъездную дорогу к туристическим территориям, сообщает «РБК Краснодар».

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