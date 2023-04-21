Курорт «Красная Поляна» закрыл трассы из-за лавиноопасности

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

О запрете катания на горнолыжных трассах сообщили утром 21 апреля в соцсетях курорта «Красная Поляна».

Решение приняла лавинная служба курорта после дополнительного обследования трасс.

«Все трассы на сегодня закрыты из-за высокой лавиноопасности», — написала пресс-служба курорта «Красная Поляна» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», горнолыжный сезон на «Красной Поляне» продлится до 10 мая.