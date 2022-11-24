Курорт «Красная Поляна» стал победителем премии «Горы России»

Фото пресс-службы администрации Сочи

Лучшими курортами России по результатам народного голосования первой национальной премии «Горы России» стали «Красная Поляна» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области и фанпарк «Бобровый лог» в Красноярском крае. Также в списке лучших оказался горно-туристический центр «Газпром».

Об итогах премии сообщили 24 ноября. Победителей выбрали из 300 курортов РФ. В число претендентов вошли 155 горнолыжных курортов, 122 отеля и шесть туроператоров.

«По результатам народного голосования лучшим курортом России стал курорт «Красная Поляна», который отличается безупречным сервисом и большим набором развлечений. Самым событийным горнолыжным курортом признан «Шерегеш», сектор Е, который проводит в сезон десятки различных мероприятий. Лучшим в России горнолыжным курортом в черте города стал фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске», — цитирует сообщение ТАСС.

Также в список лучших вошли «Газпром» в Сочи, «Волен-Степаново» в Подмосковье, «Большой Вудъявр» в Мурманске, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Губаха» в Пермском крае, «Абзаково» в Башкирии и «Горный воздух» в Сахалинской области.

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