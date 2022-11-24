Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Курорт «Красная Поляна» стал победителем премии «Горы России»

Общество
24.11.2022 20:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurort-krasnaya-polyana-stal-pobeditelem-premii-gory-rossii
Курорт «Красная Поляна» стал победителем премии «Горы России»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Лучшими курортами России по результатам народного голосования первой национальной премии «Горы России» стали «Красная Поляна» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области и фанпарк «Бобровый лог» в Красноярском крае. Также в списке лучших оказался горно-туристический центр «Газпром».

Об итогах премии сообщили 24 ноября. Победителей выбрали из 300 курортов РФ. В число претендентов вошли 155 горнолыжных курортов, 122 отеля и шесть туроператоров.

«По результатам народного голосования лучшим курортом России стал курорт «Красная Поляна», который отличается безупречным сервисом и большим набором развлечений. Самым событийным горнолыжным курортом признан «Шерегеш», сектор Е, который проводит в сезон десятки различных мероприятий. Лучшим в России горнолыжным курортом в черте города стал фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске», — цитирует сообщение ТАСС.

Также в список лучших вошли «Газпром» в Сочи, «Волен-Степаново» в Подмосковье, «Большой Вудъявр» в Мурманске, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Губаха» в Пермском крае, «Абзаково» в Башкирии и «Горный воздух» в Сахалинской области.

Читайте также: курорты Краснодарского края зимой планируют принять порядка 2,5 млн туристов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодаре прошел концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра. Фоторепортаж
  4. В Новороссийске море снова окрасилось в красный цвет
  5. Житель Апшеронского района с пистолетом ворвался в дом 81-летней пенсионерки ради 3 тыс. рублей
  6. В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях