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Курорт Баден-Баден приостановил побратимство с Сочи и Ялтой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurort-baden-baden-priostanovil-pobratimstvo-s-sochi-i-yaltoj
Курорт Баден-Баден приостановил побратимство с Сочи и Ялтой
Фото svoiludi.ru

Расположенный на юго-западе Германии курорт Баден-Баден временно перестал быть побратимом Сочи и Ялты из-за спецоперации на Украине.

«В этих условиях мы не можем и не хотим вести себя нейтрально. Мы поддерживаем ценности свободы, демократии и верховенства закона. Поэтому побратимство с Ялтой и Сочи приостановлено», — цитирует издание Schwbische заявление администрации.

При этом в городе сейчас фиксируют массовый отток туристов из России. Также большинство россиян продали свою недвижимость в Баден-Бадене, а в аэропорту конфисковали несколько частных самолетов из-за санкций. В связи со снижением количества туристов на курорте массово закрываются рестораны и отели.

Всего на территории Баден-Бадена живут около 2 тыс. россиян, столько же — украинцев.

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