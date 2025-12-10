Курганинское отделение Юнармии заняло 5 место на Кубани по числу участников

Сейчас отделение насчитывает свыше 5 тыс. молодых патриотов. Подростки регулярно проводят памятные мероприятия, учатся военному делу, отправляют помощь фронту.

Демонстрировать мастерство фланкировки для школьниц Курганинского района не составляет труда. Этому и другим военным техникам их обучают опытные наставники. Новобранцы патриотического отряда начинают с азов. Но в будущем так же, как и взрослые, овладеют основами самообороны.



Юнармия и патриотизм — слова-синонимы, говорят участники военно-патриотического движения. В Курганинском районе оно было создано в 2017 году по инициативе главы Андрея Ворушилина. Сейчас его ряды насчитывают свыше 5 тыс. школьников, это пятый результат в крае. В 2022-м отделение стало носить имя Алексея Кучерова — офицера и участника спецоперации. Защищая интересы нашей страны, боец погиб на Донбассе. Его подвиг не будет забыт и навсегда останется в сердцах юнармейцев.

«Мой отец Фень Артем Сергеевич в 2017 году создал Курганинское отделение Юнармии вместе с Алексеем Николаевичем Кучеровым. В Юнармию пришла и я, сейчас Юнармия для меня — вторая семья и память об отце. Мы в Юнармии помогаем участникам специальной военной операции, проводим патриотические мероприятия и рассказываем сверстникам, как важно быть патриотами», — отмечает дочь погибшего участника СВО Екатерина Фень.

Екатерину Фень в ряды юнармейцев в четыре года привел ее отец, тоже участник спецоперации, награжденный орденом Мужества посмертно. Сейчас уже повзрослевшая шестиклассница получает свою форму и будет носить ее с гордостью. В торжественный момент слова напутствия юными патриотами говорит глава района Андрей Ворушилин.

«Мы понимаем, что делаем задел на будущее. Именно вы будете надеждой и Кубани, и нашей великой России, и Курганинского района. Желаю, чтобы вы не останавливались на достигнутом, двигайтесь вперед, наша страна великая», — отмечает глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

Юнармия — это единство. Такое утверждение не словом, а делом доказывают участники движения. Когда наши бойцы находятся за ленточкой, молодежь Курганинского района не раз напоминает, что их поддерживает и ждет верный тыл.

«Наши выпускники являются участниками специальной военной операции, проводят уроки мужества, воспитывают своих детей. Мы помогаем нашим на передовой, занимаемся сбором гуманитарной помощи, отправляем ее на фронт, дарим подарки, вручаем юнармейские значки», — говорит руководитель Курганинского отделения Юнармии Виталий Захаров.

Курганинский район гордится именами своих героев. С каждым годом участников движения все больше. Юнармейцы постоянно проводят патриотические и памятные мероприятия. Сегодня это не просто школьники, а будущая опора нашей страны.

