Ряды Юнармии пополнили 90 учеников школы №73 в Краснодаре
В краснодарской школе № 73 ряды Юнармии пополнили сразу 90 третьеклассников.
На торжественной церемонии ребята произнесли клятву и официально вступили в движение. Рост юнармейского сообщества в регионе стабильно продолжается — сегодня на Кубани более 88 тыс. участников.
Начальник краснодарского отделения Юнармии Владимир Бурмистров отметил, что работа по воспитанию молодежи идет без перерывов круглый год и формирует не только патриотические ценности, но и готовность защищать страну в любых обстоятельствах.
