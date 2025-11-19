Ряды Юнармии пополнили 90 учеников школы №73 в Краснодаре

В краснодарской школе № 73 ряды Юнармии пополнили сразу 90 третьеклассников.

На торжественной церемонии ребята произнесли клятву и официально вступили в движение. Рост юнармейского сообщества в регионе стабильно продолжается — сегодня на Кубани более 88 тыс. участников.

Начальник краснодарского отделения Юнармии Владимир Бурмистров отметил, что работа по воспитанию молодежи идет без перерывов круглый год и формирует не только патриотические ценности, но и готовность защищать страну в любых обстоятельствах.

Читайте также: в Новороссийске ряды Юнармии пополнили 300 юных жителей Краснодарского края. На церемонии молодые люди дали клятву на верность юнармейскому братству и получили личную книжку юнармейца.

Подпишись, здесь всегда интересно.