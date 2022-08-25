Курганинская ЦРБ получила новый цифровой маммограф
Общество
25.08.2022 19:54
Медицинское оборудование в больницу Курганинского раойона поставили в рамках национального проекта «Здравоохранение».
До этого медицинские исследования в Курганинской центральной районной больнице проводили на маммографе 2006 года выпуска. С помощью него выполнили более 1 тыс. исследований.
Главврач ЦРБ рассказала, что благодаря новому цифровому маммографу повысится качество и информативность снимков, а время исследования и доля облучения сократится.
Кроме того, сейчас в муниципалитете продолжается активное строительство ВОПа в станице Михайловской. Объект уже готов на 77%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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