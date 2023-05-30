Курьера телефонных мошенников задержали в Староминском районе

В полицию обратились три пожилые местные жительницы. Они рассказали, что пострадали от действий мошенников.

Полицейские установили, что действовали злоумышленники по одной схеме — звонили жертвам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди.

Желая помочь родным, две женщины отдали деньги курьеру. Еще одна сама связалась с внучкой, поэтому передавать деньги аферистам не стала. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность курьера — им оказался 37-летний житель Ростовской области. Его задержали в одной из гостиниц в станице Павловской.

Установили, что мужчина нашел подработку курьером в интернете. Куратор указывал адреса, по которым курьер забирал пакеты с наличными и переводил их на специальный счет. За работу мужчина получал 5–10% от суммы.

На время следствия злоумышленника заключили под стражу. В ходе разбирательств установили его причастность еще к пяти подобным преступлениям на территории Ленинградского и Кущевского районов.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. В полиции устанавливают личности сообщников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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