Курьера телефонных мошенников из Краснодара будут судить в Воронежской области

Уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, в июне направили в суд.

Установили, что в середине октября 2022 года 18-летний краснодарец получил сообщение о заработке в Telegram. Неизвестный предложил молодому человеку поработать курьером, и тот согласился. Согласно предварительному договору, часть похищенных денег оставалась курьеру, остальное он должен был перечислить куратору.

Краснодарец приехал в Борисоглебск, где вместе с куратором реализовывал преступный план — организатор звонил пожилым людям, представлялся следователем, адвокатом или близким родственником. Он сообщал, что родственники пенсионеров стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди, и требовал деньги за не привлечение к ответственности.

Желая помочь родным, деньги курьеру отдали пять человек. Общая сумма ущерба составила 906 тыс. рублей.

Второй раз молодой человек приехал в Борисоглебск в начале ноября 2022 года. Куратор снова звонил пожилым людям с сообщением о ДТП, а краснодарец забирал у них деньги. Средства курьеру передали еще пять человек, общий ущерб — почти 1,4 млн рублей. Всего у 10 пенсионеров он забрал 2 млн 291 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили. Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба Борисоглебского городского суда.

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