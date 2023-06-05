Эксперт рассказал, как можно вычислить телефонного мошенника

Избежать обмана в случае телефонного мошенничества можно, если подготовиться к нему заранее.

Об этом рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. По его словам, есть несколько способов заставить телефонного мошенника выдать себя.

Мошенники могут представляться родственниками потенциальных жертв. Номера и другие данные они получают из баз данных курьерских служб и интернет-магазинов, которые попадают в сеть. На такой случай лучше не называть настоящее имя при оформлении доставки или покупок — тогда злоумышленника выдадут первые же слова.

«Что получится, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас этим именем, и вы тут же понимаете, что это мошенник. Кроме того, можно завести вторую SIM-карту, с помощью которой вы будете совершать покупки и заказывать доставку», — посоветовал Пащенко.

Мошенник, который представился родственником, может объяснить звонок с чужого номера тем, что телефон разрядился или сломался. Однако такой обман также можно раскрыть, продолжил эксперт.

«Мы вешаем трубку и вбиваем номер в поисковую систему. А дальше смотрим, какой результат по нему нам будет выдан. Также можно попросить собеседника сделать видеозвонок. И хотя человек будет говорить, что он в состоянии аффекта и не способен сделать видеозвонок, вестись на это не стоит», — отметил Пащенко.

Злоумышленники принимают соответствующие меры предосторожности, поэтому телефон родственника, от лица которого звонит мошенник, может в этот момент не отвечать, уверен эксперт.

Еще один способ разоблачить мошенников — договориться с близкими о кодовом слове, добавил он.

«Это самое действенное. Например, договариваемся, что если попадаем в серьезную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить. Когда вы попросите назвать кодовое слово, а вам скажут, что не помнят его, вы будете знать, что так быть не может», — цитирует Григория Пащенко радио Sputnik.

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