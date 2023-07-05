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Курьера из банды телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров 3,3 млн рублей, будут судить в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurera-iz-bandy-telefonnyh-moshennikov-pohitivshih-u-pensionerov-3-3-mln-rublej-budut-sudit-v-krasnodare
Курьера из банды телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров 3,3 млн рублей, будут судить в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара в июле завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Краснодара, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, один из участников банды звонил пенсионерам и сообщал о ДТП с родственниками и требовал от 100 до 600 тыс. рублей за непривлечение их к уголовной ответственности.

В течение двух недель 26-летний курьер ездил по городам черноморского побережья и забирал деньги у обманутых пенсионеров, а затем переводил на счета мошенников. От действий злоумышленников пострадали 11 жителей Туапсе, Анапы, Новороссийска и Геленджика. Ущерб превысил 3,3 млн рублей.

Подозреваемый находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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