Курьер-мошенник из Краснодара обманул пенсионеров 75 и 102 лет в Крыму

В полицию Алушты обратились двое местных жителей с сообщениями о мошенничестве.

В обоих случаях пенсионерам звонили неизвестные и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП, и для урегулирования вопроса об уголовной ответственности нужна их финансовая помощь.

Пострадавшими от действий мошенников стали 75-летняя женщина и 102-летний мужчина. Вечером к пенсионерам приехал курьер, которому они отдали свои деньги. Общая сумма ущерба — 320 тыс. рублей.

В ходе розыска личность подозреваемого установили — им оказался 35-летний житель Краснодара. Мужчину задержали по месту жительства, в ходе обыска у него обнаружили и изъяли три телефона, банковскую карту и дополнительную сим-карту.

По предварительным данным, злоумышленник нашел подработку через мессенджер — он должен был забирать деньги у граждан и переводить их через банкомат на счет нанимателя. Себе он должен был оставить 10%.

Правоохранители установили причастность задержанного еще к четырем аналогичным преступлениям на территории Крыма. Возбудили уголовные дела о мошенничестве. Мужчину заключили под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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