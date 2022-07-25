Купите фильтры: жителей Геленджика предупредили об участившихся случаях мошенничества
На курорте активизировались мошенники. Они ходят по квартирам и представляются сотрудниками ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик», а затем пытаются продать жителям дорогие фильтры для воды.
Аферисты убеждают людей купить фильтры за 38 тыс. рублей. Об этом 25 июля сообщили в ООО «КВГ».
«Одна из несостоявшихся жертв прогнала жуликов, однако те направились к ее соседке и достаточно быстро уговорили приобрести фильтр. То, что ее обманули, женщина поняла позже. «Концессии водоснабжения — Геленджик» не сотрудничают с какими-либо компаниями и не занимаются продажами», — написали ООО «КВГ» в Telegram.
Они напомнили о необходимости проявлять бдительность и проверять удостоверения у «сотрудников», предлагающих что-либо купить. А также призвали сообщать обо всех случаях мошенничества по телефонам +7 (86141) 3-46-95 и 2-10-33.
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