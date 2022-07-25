Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Купите фильтры: жителей Геленджика предупредили об участившихся случаях мошенничества

Происшествия
25.07.2022 12:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/kupite-filtry-zhitelej-gelendzhika-predupredili-ob-uchastivshihsya-sluchayah-moshennichestva
Купите фильтры: жителей Геленджика предупредили об участившихся случаях мошенничества
Фото iAmMrRob, pixabay.com

На курорте активизировались мошенники. Они ходят по квартирам и представляются сотрудниками ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик», а затем пытаются продать жителям дорогие фильтры для воды.

Аферисты убеждают людей купить фильтры за 38 тыс. рублей. Об этом 25 июля сообщили в ООО «КВГ».

«Одна из несостоявшихся жертв прогнала жуликов, однако те направились к ее соседке и достаточно быстро уговорили приобрести фильтр. То, что ее обманули, женщина поняла позже. «Концессии водоснабжения — Геленджик» не сотрудничают с какими-либо компаниями и не занимаются продажами», — написали ООО «КВГ» в Telegram.

Они напомнили о необходимости проявлять бдительность и проверять удостоверения у «сотрудников», предлагающих что-либо купить. А также призвали сообщать обо всех случаях мошенничества по телефонам +7 (86141) 3-46-95 и 2-10-33.

Читайте также: аферист из Ангарска похитил более 100 тыс. рублей на установке окон и сбежал в Краснодар.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. В Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%
  3. Разгул стихии в Сочи: сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Прямой эфир
Мы в соцсетях