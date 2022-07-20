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Аферист из Ангарска похитил более 100 тыс. рублей на установке окон и сбежал в Краснодар

Происшествия
20.07.2022 07:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferist-iz-angarska-pohitil-bolee-100-tys-rublej-na-ustanovke-okon-i-sbezhal-v-krasnodar
Аферист из Ангарска похитил более 100 тыс. рублей на установке окон и сбежал в Краснодар
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С июня по декабрь 2021 года 26-летний мужчина предлагал услуги по установке окон жителям Ангарска. Однако обязательства не исполнял, деньги тратил на собственные нужды.

Присвоив более 100 тыс. рублей, он решил скрыться из города. Полицейские установили, что подозреваемый уехал в Краснодар. В ходе служебной командировки мужчину задержали и этапировали в Приангарье.

Подозреваемый во всем признался. В настоящее время в полицию обратились четверо потерпевших. Правоохранители не исключают, что злоумышленник может быть причастен к иным аналогичным преступлениям и призывают пострадавших сообщить об этом.

На мужчину завели уголовное дело за мошенничество, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.

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